Çanakkale'de Organize Fuhuş Çetesi Çökertildi

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda organize şekilde fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve aylık 1 milyon TL kazandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 13 Temmuz'da kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Güzel' takma ismini kullanan Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.