Haberler

Çanakkale'de çocuklar sürdürülebilir oyuncak projesiyle tanıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan özel stantta, çocuklara "Sürdürülebilir Oyuncak Yönetimi Projesi"yle, sürdürülebilir yaşam ve paylaşım ekonomisi bilinci aşılandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarihi Hamidiye Tabyaları'nda kurulan stantta, çocukların daha önceden severek kullandığı ancak artık ihtiyaç duymadığı oyuncakları diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, uygulama ile yeni kaynak kullanımının azaltılması ve eşyaların kullanım ömrünün uzatılması hedeflenerek, çocuk yaşta sürdürülebilirlik kavramının somut bir örnekle anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Etkinlikte, çevre bilincinin teorik bilgilerden ziyade paylaşım ve uygulama ile kalıcı hale geldiği vurgulandı. Oyuncağını arkadaşıyla paylaşan her çocuğun aslında doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik dev bir adım attığı belirtilerek, 23 Nisan ruhuna uygun şekilde hem toplumsal dayanışmanın hem de doğa sevgisinin bir arada yaşatıldığı ifade edildi. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık projelerine hız kesmeden devam edecektir."

Kaynak: AA / Burak Akay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

