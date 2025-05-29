Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Fırat Yıldızhan'ın Akli Denge Raporu Mahkemeye Ulaştı

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Fırat Yıldızhan'ın Akli Denge Raporu Mahkemeye Ulaştı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı öldüren Fırat Yıldızhan için Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Cinayetle ilgili davada Yıldızhan ve kardeşi tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğup, cesedini kardeşi Yağız Yıldızhan (20) ile birlikte gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan (32) için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Olay, 16 Şubat 2024 tarihinde Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Fırat Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci sürerken Fırat Yıldızhan için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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