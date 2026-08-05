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Çanakkale'de Tankerin Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Tankerin Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Liberya bayraklı Havva Ana isimli boş tankerin bacasında yangın çıktı. Kaptanın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri yangını kontrol altına aldı. Tanker, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi ve yapılacak kontrollerin ardından seyrine izin verilecek.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında tankerin bacasında çıkan yangın söndürüldü. Tanker, ardından Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul'dan Ceyhan'a giden Liberya bayraklı Havva Ana isimli boş tankerin bacasında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-20' ile 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından tanker, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. Burada yapılacak kontrollerin ardından geminin seyir yapmasına izin verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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