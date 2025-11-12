Çanakkale'de 8 Yaşındaki Çocuk Sabanın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynarken devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki Y.Ö., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Derenti köyündeki evlerinin yanındaki bahçede oyun oynayan Y.Ö'nün üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sabanın altında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle buradan çıkarıldı.
Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.Ö, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel