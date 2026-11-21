Çanakkale'de 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "8 Live Bait Balık Yakalama Yarışması" başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının tanıtılması ve amatör balıkçılığın yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl birincisi düzenlenen etkinlik Kepez Halk Plajı'nda yapılıyor.

Toplam 30 takımın 60 yarışmacıyla mücadele edeceği etkinlik 2 gün sürecek.

Yarışmada 15 santimetreden büyük balıklar puan alacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, açılış programında yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale Boğazı'nın iki kıtayı birbirine bağlayan, Marmara ve Ege denizlerinin bereketli sularını barındıran Türkiye'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

"Bu aziz şehitler diyarı aynı zamanda büyük denizci Piri Reis'in memleketidir ve bizler de bugün onun denizlere sevdalı torunları olarak bu kıyılardayız. Bizler Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir yandan su ürünleri kaynaklarımızı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek için sahada aralıksız denetimlerimizi sürdürürken, diğer yandan amatör ve sportif balıkçılığın kurallara uygun, doğaya saygılı bir kültür olarak yaygınlaşmasını hedefliyoruz."

Etkinliğin 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlendiğini aktaran Ergün Demirhan, "Bu organizasyon, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda Çanakkale'mizin eşsiz deniz ekosistemine, su ürünleri potansiyeline ve sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çektiğimiz güçlü bir buluşmadır. Bu güzel atmosferinde gerçekleşecek yarışmamızda, ülkemizin farklı illerinden ve derneklerinden gelen çok değerli 30 takımımız olta başında ter dökecek." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından katılım sertifikası dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, tarım ve orman teşkilatı çalışanları ve balıkçılar katıldı.

Yarın final etabı gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

Kaynak: AA