Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan Afgan uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

"TCSG-28" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 16'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
