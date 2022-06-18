Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi - Haberler

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Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi

Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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Çanakkale'de 227 Afganistanlı kaçak uçakla sınır dışı edildi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren kaçak göçmenler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak, il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmeye devam ediyor. Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim atlında bulunan 227 Afganistanlı kaçak göçmen, Çanakkale Havalimanı'na Afganistan'dan gelen uçakla sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

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