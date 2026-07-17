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Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğundaki Castorone gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı, boğaz geçici olarak tek yönlü trafiğe kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, 13.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-20, Kurtarma-17, Kurtarma-19 ile Gemi Kurtaran römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, geçici olarak güney-kuzey tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Geminin geçişi tamamlamasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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