Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Tek Yönlü Trafiğe Kapatıldı

ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, güneyden kuzeye tek yönlü olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.40 itibariyle boğaz trafiği güneyden kuzeye tek yönlü olarak geçici süre ile deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.