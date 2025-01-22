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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle feribot seferleri durduruldu

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca, boğazın gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

SİS ETKİLİ OLUYOR

Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle feribot seferleri durduruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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