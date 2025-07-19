Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı. Teknedeki 3 kişi güvenli bir şekilde Kepez'e götürüldü.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin olduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botuyla yedeklenip Kepez'e yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 6 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Kepez'e demirletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel