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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Gemi Karanlık Liman'a Götürüldü

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İzmir'den Rusya'ya giden Kamerun bayraklı 'BALKAN 1' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklendi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, demir attı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Kamerun bayraklı gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesine demir attı.

İzmir'den Rusya'ya giden 123 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı 'BALKAN 1' isimli genel kargo gemisi, sabah saatlerinde Kepez Limanı açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, demir attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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