Çanakkale Boğazı'nda can pazarı! Kılavuz kaptan denize düştü
Çanakkale Boğazı'nda, Rusya'dan Mersin'e giden "Ocean Euphrosyne" isimli tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan, Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Rusya'nın liman kenti Novorossiysk'tan yola çıkan ve Mersin'e giden Liberya bayraklı 182 metre boyundaki "Ocean Euphrosyne" isimli tankerde Çanakkale Boğazı'nda can pazarı yaşandı.
KILAVUZ KAPTAN DENİZE DÜŞTÜ
Ocean Euphrosyne'ye refakat görevi bulunan kılavuz kaptan S.K. dün Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü. Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak kıyıya getirildi. Kaptan, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kılavuz kaptan S.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.