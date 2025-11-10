Çanakkale Boğazı, Atatürk'ü Sirenlerle Andı
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde siren çalarak anma töreni gerçekleştirdi. GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlar da bu anlamlı günde saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında siren çalarak andı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yılı dönümü dolayısıyla Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.
Boğaz geçişi için "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.
Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel