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ÇANAKKALE - Balıkçının oltasına ak lagos balığı takıldı

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Balığın yakalanma anı Balığın yaşaması için suya alınma Çanakkale'de balıkçının oltasına ak lagos balığı takıldı Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı.

Balığın yakalanma anıBalığın yaşaması için suya alınma Çanakkale'de balıkçının oltasına ak lagos balığı takıldıGökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı.Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş." dedi.
Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi.
Özdemir, balığın yakalanma ve denize bırakılma anlarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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