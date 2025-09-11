Haberler

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı 121 şirkete el konuldu.

İŞTE SUÇLAMALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan başta Habertürk ve Show TV de olmak üzere 121 şirkete el konuldu.

Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı.

ARALIK 2024'TE SATILMIŞTI

Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medyadan çekilmişti. O dönem Can Holding'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Park Grubu ile Ciner Yayın Holding'in hisse devri için sözleşme imzalanmıştır. Park Grubu'na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ'ın liderliğinde yürütülecektir."

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Saraya el konulmadan bu ülkeye huzur yok

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Türk:

TARRAGİMİ YERSİN SEN ANCA

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt:

Tarikat Cemaatler ve Vakiflarada El atin, miliyon paralar donuyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Sen ne Türkmen sin ne demek beysin anarşisten ikisi de olmaz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRevolver:

hâlâ çökecek şirket kalmış mı ya memlekette...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Türk:

BİRDE SANA COKMEK GEREKLİ

yanıt22
yanıt25
Haber YorumlarıRevolver:

klasik akp li cevapları fikir yok küfür var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet güven:

Fazla zaman kalmadı, millet de saraya çökecek. Yakındır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Durmak yok yola devam Yakında İsrail ve abd yede kayyum atarız.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
