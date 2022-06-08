Cami kaloriferinden çıkan 2 metrelik yılan cemaatte panik yarattı! Özelliğini duyan şaşırıp kalıyor - Haberler

Cami kaloriferinden çıkan 2 metrelik yılan cemaatte panik yarattı! Özelliğini duyan şaşırıp kalıyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da cami kaloriferine giren bir yılan, cemaatte büyük panik yarattı. Namaza hazırlık yapan imam tarafından fark edilen yılanın bozyörük (bozdirik-hazer) yılanı olduğu belirlendi. Çok ısırgan olan 2 metrelik yılan, yine zehirsiz olması nedeniyle büyük bir tehlike saçmıyor.
Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde camiye giren yılan, namaza hazırlık yapan imam tarafından fark edildi. Ne yapacağını şaşıran cemaat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkuya sebep olan yaklaşık 2 metre boyundaki bozyörük (bozdirik-hazer) yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
ÇABUK ISIRAN BİR YILAN TÜRÜ
Özel bir aparatla kalorifer petekleri arasından çıkarılarak torbaya konan yılan, daha sonra doğaya salındı. Bozyörük yılanının, taş altı ve kemirici yuvalarında gizlenen oldukça çabuk ısıran bir yılan olmasına rağmen zehirsiz olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel