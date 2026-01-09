Bursa'da fenalaşan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami önünde aniden fenalaşan 39 yaşındaki Behçet T., hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami önünde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde camiye gitmek için evden çıkan Behçet T. (39), cami önünde fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Behçet T, yaşamını yitirdi.

Behçet T'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

