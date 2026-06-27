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Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı
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Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Açıklamada, Yunanistan'ın geçmişiyle yüzleşmesi ve Batı Trakya Türklerinin haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, konsolosluk önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, konsolosluk önüne üzerinde "Çamerya katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 1944-1945 döneminde Çamerya Arnavutlarına yönelik yaşanan olaylarla ilgili sorumluluğuyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Kocaköse, kendini medeniyetin beşiği olarak tanımlayan Yunanistan'ın geçmişiyle yüzleşemediğini belirterek, "Bu dönemde 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürülmüş, 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, göçe zorlanan binlerce insan da yollarda hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın bugün de Batı Trakya Türklerinin Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim, inanç ve örgütlenme haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Kocaköse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 27 Mart 2008 tarihli kararına rağmen, adında "Türk" kelimesi bulunan derneklerin haklarının yıllardır fiilen tanınmadığını aktardı.

Kocaköse, "Türkiye aleyhine yürütülen nefret söylemleri ve seçim dönemlerinde komşuluk ilişkilerini zedeleyen politikalar iki halk arasındaki tarihi dostluğa zarar vermektedir. Türk ve Yunan halkları düşman değildir. Yunan siyasetçilerini insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Yaptığınız katliamları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Etkinliğe Babaeski Bulgaristan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Büyükkarıştıran Bulgaristan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de katılarak destek verdi.

Etkinlik kapsamında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla döneme ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezen ziyaretçilere dernek üyelerince bilgi verildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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