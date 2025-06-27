Çamerya Arnavutlarına Yönelik Katliamın 81. Yıldönümü Anma Töreni

Çamerya Arnavutlarına Yönelik Katliamın 81. Yıldönümü Anma Töreni
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde yapılan törenle Çamerya Arnavutlarına yönelik 81 yıl önceki katliam anıldı. Katılımcılar, 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı ve Yunan yetkililerini tarihle yüzleşmeye davet etti.

Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 81. yılı dolayısıyla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Konsolosluk önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, buraya "Çamerya soykırımını unutmadık" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Kamar, 81 yıl önce Çamerya bölgesinde büyük bir katliam yaşandığını söyledi.

Yunanistan'ın Tripoliçe, Mora ve Çamerya'da yaptığı soykırımı kabul etmesi gerektiğini belirten Kamar, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Meclisi 1994 yılında aldığı kararla 27 Haziran'ı 'Çamerya Soykırım Anma Günü' kabul etmiştir. Bugün burada toplanmamızın sebebi, Çamerya'da yaşananları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermektir. Geçmişten ders alıp geleceğin nefret değil barış üzerine tesis edilmesi gerekliliğini hatırlatarak, her fırsatta Türkiye'ye yönelik haksız ve nefret dolu ithamlarda bulunan Yunan yetkililerini, kendi tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyor, önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Kamar, "Büyük Atatürk'ün çok değerli bulduğumuz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada barış dolu bir geleceğin inşa edilmesini arzu ediyor ve bu yönde çalışmalarımızı inançla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya, antik çağdan beri Arnavutların yaşadığı Güney Epir'i yani şu anda Yunanistan toprakları içinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadar olan bölgeyi kapsıyor.

Burada yaşayan Arnavutlar 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıyken, Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda, 1913'te yapılan Londra Büyükelçiler Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımına göre, bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan General Napoleon Zervas'ın kuvvetleri tarafından Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirildi. Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren "etnik temizlik" sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakıldı.

Yunan generalin başlattığı katliam nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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