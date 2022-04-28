Çalıları yakmak isterken kendi evini yakıp kül etti

Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık köyünde oturan Mehmet Ali Sancı, evinin bahçesinde bulunan çalıları toplayıp tutuşturdu. Alevler bir süre sonra samanlık ile evine sıçradı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sancı, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangında samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.