Çalıları yakmak isterken kendi evini yakıp kül etti
Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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Bilecik'te yaşayan Mehmet Ali Sancı isimli vatandaş, evinin bahçesindeki çalıları tutuşturmak için ateş yaktı. Fakat bu sırada yanan ateş, Sancı'nın evine sıçradı. Tüm müdahalelere rağmen söndürülemeyen ev, kullanılamaz hale geldi.
Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık köyünde oturan Mehmet Ali Sancı, evinin bahçesinde bulunan çalıları toplayıp tutuşturdu. Alevler bir süre sonra samanlık ile evine sıçradı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sancı, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangında samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel