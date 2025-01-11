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ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

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ABD'nin California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele sırasında yaşanan su sıkıntıları nedeniyle bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu. Newsom, yangın musluklarındaki su basıncı eksiklikleri ve su tedarik sorunlarıyla ilgili incelemeler yapılmasını istedi.

ABD'nin California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles kentinde devam eden yangınlarla mücadele sırasında yaşanan su sıkıntılarına ilişkin bağımsız soruşturma talep etti.

California Valisi yangının söndürülememesinin nedenlerini yargıya taşıyor

SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Newsom, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangın musluklarındaki aksaklık ve su tedarik sorunu gibi sıkıntılara dair açıklamada bulundu. Bu ve benzeri sorunların bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkati çeken Newsom, yangınlarla mücadele etmek için her türlü kaynağa sahip olunduğundan emin olmak için cevaplara, dolayısıyla soruşturma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Newsom, yangınların söndürülmesi esnasında oluşan yangın musluklarındaki su basınç eksikliği ve Santa Ynez Rezervuarından su tedarik edilememesi gibi sorunlara ilişkin bağımsız soruşturma talep ettiğini açıkladı.

California Valisi yangının söndürülememesinin nedenlerini yargıya taşıyor

RAPOR HAZIRLANACAK

Eyaletin su ve itfaiye yetkililerini, yangınlar sırasında belediye su sistemlerindeki su kaynağı ve su basıncı kaybının nedenlerini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdiğini belirten Newsom, raporda gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken önlemlerin de yer alacağını bildirdi. Newsom, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ile Los Angeles kenti yetkililerinden, acil durumlar için mevcut su tedarikini sağlamak üzere hazırlık ve müdahale prosedürlerini inceleyen kapsamlı bir inceleme hazırlamalarını ve su basıncı kaybın ile su kaynaklarının kullanılamamasının nedenlerini belgelemelerini talep etti.

California Valisi yangının söndürülememesinin nedenlerini yargıya taşıyor

NE OLMUŞTU?

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtmişti. Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini bildirmişti.

California Valisi yangının söndürülememesinin nedenlerini yargıya taşıyor

Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulunmuştu.Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etmişti. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHabib Ergün:

Çağırın Süper Kahramanlarınızı GAZZE’nin Çok SABIRLI ALLAH’ı var

Yorum Beğen8
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