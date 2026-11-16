California Valisi Newsom, karanlık paraya karşı seçim reformu çağrısı yaptı

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VAKKAS DOĞANTEKİN/SEYİT KURT - ABD'de California Valisi Gavin Newsom, "karanlık paranın ve güçlü çıkar gruplarının" ABD siyaseti üzerinde önemli bir etki oluşturduğu uyarısında bulunarak, seçim finansmanı sisteminde kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulundu.

Vali Newsom, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere dair konuşan Newsom, ülkede lobi kuruluşlarının "siyasi karar alma süreçleri" üzerindeki etkisini sınırlamak için daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Newsom, "Her gün daha fazla şeyi, daha fazla yolla açıklayan şey paradır. Yani 'karanlık para'. Bunu siyasetten tamamen çıkarmalı ya da en azından gün yüzüne çıkarmalıyız. Bu durumu açıkça dile getirmeli, net ve kesin bir tavır sergilemeliyiz." dedi.

"AIPAC destekli adaylar (ara seçimde) kaybetti"

Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) gibi lobi gruplarının siyaset üzerindeki etkisine değinen Newsom, ara seçimleri örnek göstererek, finansal desteğin her zaman seçim başarısı anlamına gelmediğini savundu.

Newsom, "Biliyorsunuz, AIPAC destekli adaylar (ara seçimde) kaybetti. Büyük petrol şirketlerinin desteklediği adaylar da genellikle kaybetti." dedi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ara seçim kapsamında siyasi harcamalarına işaret eden Newsom, harcanan büyük finansal kaynakların "bu kaynakları sağlayanların hedeflediği sonuçları sağlamadığını" ileri sürdü.

Siyasetten "temizlik"

Ara seçim sonuçlarının ABD demokrasisinin geleceği için umut verici olduğunu belirten Newsom, "varlıklı bağışçıların etkisinin" halen bir sorun teşkil ettiği konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Yine de saf olmayalım. Seçim finansmanı sistemimizi mutlaka reforme etmeliyiz. Özel çıkar gruplarının sağladığı paraların yarattığı bu etkileri ele almalı ve bunları siyasetimizden tamamen temizlemeliyiz."

Seçmenlerin ülkenin "siyasi yönü üzerinde etkide bulunma gücünü" ortaya koyduğunu kaydeden Newsom, "Bu, hem genel anlamda hem de parti özelinde demokratik bir hareketti. Cumhuriyetimize ve demokrasimize olan inancı yeniden tazeledi." diye konuştu.

İsrail'deki "seçim sonuçlarından" umutlu

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Newsom, İsrail'in politikalarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da işgalcilerin şiddet eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da durumu "bir utanç" olarak nitelendiren Newsom, yaşananları "ahlaki bir felaket" şeklinde tanımladı.

Newsom, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumuna da tepki göstererek "Netanyahu'nun sergilediği tavır ve (ABD) Başkan (Donald) Trump üzerindeki etkisi. Tam bir utanç." ifadelerini kullandı.

Washington'ın bölgesel çatışmalara yaklaşımının değişmesi çağrısında bulunan Newsom, "Bu karmaşadan çıkmamız gerekiyor." dedi.

İsrail'deki genel seçim sonuçlarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Newsom, "İşlerin iyiye gideceği konusunda umutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA