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ÇAKÜ'nün hava sahası güvenliği projesi Antalya'daki IAC 2026'da kabul edildi

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ÇAKÜ'nün projesi, Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde kabul edilen 674 çalışma arasına girdi. Dr. Seda Şahin danışmanlığında hazırlanan proje, yapay zeka destekli risk değerlendirmesiyle hava sahası güvenliğine çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) hava sahası güvenliğine yönelik projesinin, Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) kabul edilen çalışmalar arasında yer aldığı bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin'in danışmanlığında öğrenciler Büşra Keyfli, Emine Çankaya ve Ebrar Cebeci tarafından hazırlanan "AI-Based Risk Assessment System for Airspace Security" (Hava Sahası Güvenliği için Yapay Zeka Tabanlı Risk Değerlendirme Sistemi) başlıklı proje, kongrede kabul edilen 674 çalışma arasına girdi.

Dünya genelinden 8 bin 320, Türkiye'den ise 1810 başvurunun yapıldığı kongrede kabul edilen proje, derin öğrenme ve nesne tespiti teknolojilerini hava sahası güvenliği alanında bir araya getirerek, yapay zeka destekli risk değerlendirme yaklaşımıyla hava sahası güvenliğine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA
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