Çağlayan'daki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına DHKP/C'li 2 teröristin düzenlediği saldırı girişimiyle ilgiliyeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden vatandaş Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı görüntülerde yer alıyor.

VATANDAŞIN TERÖRİSTLERCE VURULMA ANI GÖRÜNTÜDE

İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni görüntülerde metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.

Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor. Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde DHKP/C'li 2 teröristin saldırı girişiminde 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, teröristler etkisiz hale getirilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Dilfiraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybetmişti. Karataş'ın evinden mevlit yemeği ne gitmek için çıktığı ve metrobüsten indikten sonra çatışmanın ortasında kaldığı öğrenilmişti.