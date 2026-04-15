Türkiye'deki büyükelçiliklerden, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımlandı

Türkiye'de faaliyet gösteren büyükelçilik ve diplomatik misyonlar, sosyal medya hesaplarından Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, Rusya'nın hayatını kaybedenlerin ailelerine samimi taziyelerini ifade ettiği ve tüm yaralılara acil şifalar dilediği bildirildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğince, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki 2 okulda vuku bulan saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken; aileler, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere Türk halkına geçmiş olsun dilekleri sunuldu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince, saldırı sonucunda can kayıpları ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diliyor; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerimi sunuyor; yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, sosyal medya hesabında, "2 gün içinde 2 okul saldırısı gerçekten dayanılması zor bir durum. Geçmiş olsun." mesajına yer verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, olay nedeniyle "şok ve üzüntü" içinde olunduğunu kaydederek, başsağlığı diledi.