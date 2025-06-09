Büyükelçi Taha Carım, şehadetinin 48. yılında anıldı

Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 1977 yılında şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma merasimine, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçiliği'nden diplomatik temsilciler ile ilgililer katıldı.

Anma töreni, şehit Büyükelçi Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene ev sahipliği yapan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, törende yaptığı konuşmada, "Bundan tam 48 yıl önce, 9 Haziran 1977'de, vazifesinden dönerken evinin önünde pusuya düşürülen merhum Büyükelçimiz Carım, Ermeni terörünün kanlı eylemleri sonucunda görevi başında şehit edilen üçüncü Türk Büyükelçisi'dir. Diğer şehit Büyükelçilerimiz Daniş Tunalıgil ve İsmail Erez'i de bu vesileyle saygıyla anıyoruz." dedi.

Büyükelçi Carım'ın, 36 yıl boyunca Türkiye'yi üst düzey görev bilinci ve hizmet aşkıyla temsil etmiş çok değerli bir diplomat olduğunu dile getiren Okutucu, "Dönemin Papa'sı Altıncı Paul'ün ifadeleriyle, 'kesinlikle barışçı olan, pek yüksek görevini hakkıyla yerine getiren ve bütün meslektaşlarının takdirini kazanmış bir diplomat' idi." diye konuştu.

Okutucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükelçi Carım gibi ülkemizin fedakar diplomatlarının, bizler için örnek büyüklerimizin hatırasını yaşatmak, onların temsil ettiği değerlere sahip çıkmak ve bu minvalde diplomasimize kayda değer şekilde katkı sağlamak bizlerin en asli sorumluluğudur. Bu vesileyle, merhum Büyükelçimiz Taha Carım başta olmak üzere, görevi başında şehit edilmiş olan tüm diplomatlarımızı ve terör kurbanı tüm vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Büyükelçi Ülgen: "Dünyanın en çok şehit veren diplomatik kurumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dır"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir vesile için bir araya geldiklerini belirterek, "Dünyanın en çok şehit veren diplomatik kurumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dır." dedi.

Ülgen, bunun sebebinin 1970'lerde başlayan ve mensupları Ermeni olan terör örgütlerinin saldırıları olduğunu ifade ederek, "Ermeni terörü demiyorum çünkü gerçekten milletlere, dine, kitlelere bağdaştırılmayacak çok büyük bir suç. Ama maalesef bunu bir millet adına, bunu bir ırk adına işlemek çok korkunç bir şey ve biz buna maruz kaldık. Los Angeles'ta başladı. Bugün anacağımız rahmetli Taha Carım'a kadar 3 büyükelçimizi şehit aldı. Allah şehadetlerini kabul etsin. Onların açtığı güvenli ışıklı yolda bizlere yürümeyi nasip etsin." diye konuştu.

Büyükelçi Ülgen, merhum Büyükelçi ve Yazar Bilal Şimşir'in "Şehit Diplomatlarımız" isimli kitabından, Taha Carım'ın şehit edildiği gün Roma Büyükelçiliği'nden Dışişleri Bakanlığı'na çekilen acil kodlu telgrafları okuyarak, o gün olay sonrasında yaşananları aktardı.

Ülgen, Türkiye'nin bugün çok daha güçlü, çok daha dirayetli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz gerçekten hakkımızı yedirmeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. O yüzden bugünü anmak, bugünü gerçekten o bağlamı içinde konuşlandırmak ve adaletin, hakkın yanında durmak herkese karşı ama en çok da kendi milletimize karşı hepimizin düsturu olsun. Bir kere daha rahmetle şehitlerimizi anıyorum."

Anma töreni, helva ve çay ikramıyla sona erdi.