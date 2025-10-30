Büyükelçi Kalkavan: Bıçaklı Saldırı İle İlgili Adalet Bekliyoruz

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırının ivedilikle ve tam olarak aydınlatılmasını, suçluların ise bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını beklediklerini belirtti.

Kalkavan, Karadağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, "başkent Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddialarına değindi.

Karadağ ile diplomatik ilişkilerde 146 yılı geride bıraktıklarını aktaran Kalkavan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne uzanan sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söyledi.

Kalkavan, Karadağ'ın barış içinde ve müreffeh olmasını Balkanların barışı ve istikrarı açısından önemli gördüklerini dile getirdi.

Karadağ halkının, "yabancı düşmanlığı", "linç kültürü" ve "nefret söylemi" gibi insanlık dışı kavramlarla anılmaya izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Kalkavan, şöyle devam etti:

"Bıçaklama olayını kesinlikle küçümsemiyorum. Olayın ivedilikle ve tam olarak aydınlatılmasını ve suçluların bir an önce adalet karşısına çıkmasını bekliyoruz. Münferit bir adi suçun, Türklerin hedef alındığı bir provokasyona dönüşmesi üzücüdür. Esasen her gün markette, kafede, mahallede selamlaştığımız ve bir araya geldiğimiz genç arkadaşlara seslenmek istiyorum; birkaç provokatörün oyununa gelmeyin. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu süreçte yaşanan tüm hadiseler ve sonuçlarıyla ilgili gerekli tüm hukuki ve siyasi adımları atacaktır ama eminim ki zaman içinde kendi vicdanlarınız da bunu yargılayacaktır."

Kalkavan, son olaylar sonrası Karadağ halkının büyük çoğunluğunun kendilerine destek verdiğini ifade ederek, Türk ve Karadağ halkı arasındaki çok boyutlu ve derin bağın, bazı çevrelerin oyunlarını bozacak ve her türlü zorluğu aşacak güçte olduğunu söyledi.

Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmelerini istediğini belirten Kalkavan, "Hem Türk hem de Karadağ makamları, büyük çaba harcıyor. Bu konuda özellikle Karadağ'daki Türkiye kökenli suç örgütleri ve suçluların bertarafı için de işbirliğimiz artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkavan, Türkiye'nin Karadağ'a yönelik birçok yatırımı olduğunu ve bu konuda 2025 yılı itibarıyla ilk sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.