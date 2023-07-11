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Caddede yürüyen 2 gence kurşun yağdırdılar! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İstanbul Büyükçekmece'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay Büyükçekmece, Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki M.M. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M. M.(19) ile yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede M. M.'nin (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden M.M.'nin çok sayıda yakını olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Export 86:

19 yaşında bu neyin kini neyin öfkesi neyin hesaplaşması?

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