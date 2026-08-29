Büyükçekmece'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı

BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralanırken, kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı, aynı yolda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Seyir halinde olan otobüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı, daha sonra da devrildiği görüldü. Motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi ise yardıma koştu. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı