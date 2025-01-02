Büyükakın: 'Marmara Denizi'nin temizliği için İstanbul'un sorumluluğu var'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'den bir damla kanalizasyon suyunun Marmara Denizi'ne bırakılmadığını belirterek, "Ben burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim, sen İstanbul'dan pisletmeye devam ettiğin müddetçe Marmara Denizi temizlenmez." dedi.

Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini 2004 yılında devraldıklarında kentte kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 0,5 metrekare olduğunu, bu oranın bugün 14 metrekareye yükseldiğini söyledi.

Büyükakın, yeşil alan ile aktif yeşil alan arasındaki farkı anlatarak, millet bahçeleri, parklar gibi aktif yeşil alan olarak nitelendirilen alanların 29 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti.

Kentin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, kentte eser siyaseti yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"İstanbul'da acilen 4 arıtma tesisi yapılması lazım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde dip çamurunu temizlemeye başladıklarını aktaran Büyükakın, "Körfez kirlenmesin diye 23 arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Bu 23 arıtma tesisinin personel maliyetini, kullanılan malzemeyi şunu bunu bir kenara bıraktım. Sadece yıllık elektrik maliyeti bu tesislerin 700 milyon lira. Bu 700 milyon lirayla biz de İstanbul'daki belediye başkanı gibi popülizm yapabilirdik. Ne yapıyorlar? Arıtma tesisini çalıştırmıyorlar. Bunu biliyoruz. Temel atmama töreni yaptıkları tesis, bir arıtma tesisi. Denizi kirletmeye devam ediyorlar ama mangalda da kül bırakmıyorlar. Bakın Marmara ölüyor, ölüyor." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olduğu dönemde Marmara Denizi'yle ilgili birçok toplantı yapılmasına aracılık ettiğini, alınan kararlarda en önemli unsurun arıtma tesisi inşa edilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da acilen 4 arıtma tesisi yapılması lazım. Bu sayıları sürekli tekrarlıyorum. Sürekli manipüle etmeye devam ediyorlar. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Nefesim tükenene kadar anlatmaya devam edeceğim çünkü yalan söylüyorlar. Marmara Denizi'ne ihanet etmeye devam ediyorlar. Bana diyorlar ki senin ne işin var? Sen buradaki işe bak. Kardeşim ben burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim, sen İstanbul'dan pisletmeye devam ettiğin müddetçe Marmara Denizi temizlenmez. İnsanların aklıyla alay etmeyi bırakın. Marmara Denizi'ne her gün 4,5 milyon metreküp kanalizasyon deşarjı var. Bunun yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla deşarj ediliyor."

"Bütün belediyeler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli"

Kocaeli'deki bütün arıtma tesislerinin çalıştığını vurgulayan Büyükakın, "Kocaeli'den bir damla kanalizasyon suyu denize gitmiyor. Bursa'da şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Onları da tebrik ediyorum. Ondan önce AK Parti'li belediyeydi. O dönemde de yapıldı. Şu anda da çalışıyor. Bursa da işini yapıyor ama İstanbul, yapmıyorsun kardeşim. 5 yıl geçti. Türkü çığırıyorsun. 5 yılda bir arıtma tesisi yapmadın. 'Yok bana yer vermediler, yok para vermediler. Onu yapmadılar, bunu yapmadılar.' Konserlere para var. Böyle bir dünya yok. Herkesi ciddiyete davet ediyordum. Marmara Denizi'nin tamamının korunabilmesi için Marmara Denizi'ne sınırı olan bütün belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Yoksa deniz ölecek, ölecek." diye konuştu.

Büyükakın, Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) probleminin kapıda olduğunu, tedbir alınmazsa gereken yapılmazsa büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü inşası tamamlanan Başiskele Millet Bahçesi'nin 1. etabını gezdi.