Büyük Zafer'in 103. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi, Küre, Devrekani, ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, öğrenciler şiirler seslendirdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Ünsal ve beraberindekiler, Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ettiler.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua yapıldı ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Hanönü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Emre Oktay ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar sonrasında Kaymakam Oktay makamında tebrikleri kabul etti.

İhsangazi

İhsangazi ilçesinde düzenlenen tören, ilçe meydanında gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiirler okumasıyla sona erdi.

Küre

Kürede 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamada çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Seydiler kaymakamı ve Küre kaymakam vekili olan İbrahim Yazıcı, Küre belediye başkanı Salih Turan, protokol üyeleri ve ilçe halkının katılımlarıyla yapılan kutlama günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla son buldu.

Devrekani

Devrekani ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakam Umut Pazarcı, Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.