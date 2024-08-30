Üye Girişi
Haberler

Büyük Taarruz'un 102'nci yılında Zafer Abidesi'nde tören düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenkler sunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarında Türk milletinin azim ve kararlılığının vurgulandığı törende, 30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağının dünyaya ilanı olduğu belirtildi.

Büyük Taarruz'un 102'nci yılı dolayısıyla Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla tören yapıldı.

Zafertepeçalköy'deki abide alanında düzenlenen programda Bakan Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Zafer Abidesi'ne bıraktı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da kurumlarının çelenklerini abideye sundu.

Saygı atışının yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tuğgeneral Mustafa Baş, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, halkından aldığı güç ve milli iradeyle Türk tarihine altın harflerle yazılmış 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zaferin askeri, siyasi ve hukuki sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağının dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Bölgedeki her karış toprak, daha üstün silah ve tesisatla donatılmış işgal orduları taarruzlarının kahraman Mehmetçiğin süngüsü karşısında eriyişine, 'geçilemez' denilen tahkimatın iki gün içinde yarılışına, mağrur düşmanın harbe devam, azim ve iradesinin yok edilişine şahitlik etmiştir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hedeflerine ulaşmadaki azim ve kararlılığının şartlar ne kadar güç olursa olsun zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyetinin en güzel örneğidir. Tarihinde destanlar yazan bu millet şu anda varlığı ve Cumhuriyet'ini tehdit eden ve edecek her türlü iç ve dış hain girişim ve tehditlere karşı mücadelede azim ve inancından hiçbir şey kaybetmemiştir.

Sivil, asker, emniyet mensubu ve korucu, tüm şehitlerimizin kanıyla ve gazilerimizin varlığıyla her geçen gün daha da vatanımız olan bu topraklarda yüce Türk milleti, milli irade ve bizler var olduğumuz sürece ay yıldızlı al bayrağımız daima özgürce dalgalanacaktır. Yüce Türk milletinin her ferdine düşen görev, her karışı kahraman vatan evlatlarının kanıyla sulanmış büyük bedeller verilerek elde edilen bu vatanı korumak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milleti ve özgürlüğü uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve artık hayatta olmayan kahraman Kurtuluş Savaşı gazilerimize, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum."

Abidenin kuzeyinde yer alan 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi'nin bulunduğu krokide, görevli bir subay tarafından Türk ordusunun gerçekleştirdiği harekat anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Altıntaş Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Maccabi Tel Aviv İsrail takımı mı, Maccabi Tel Aviv hangi ülkenin, nerenin takımı?Maccabi Tel Aviv hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim? RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title