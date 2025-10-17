Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar'da Başladı

Sinemacılar, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivalin hedeflerini, şehrin sanatsal konumunu ve etkinliğin önemini anlattı.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da sanat alanında güzel işler yapıldığının altını çizerek, bunun uluslararası bir festivalle sürdürüldüğünü belirtti.

"Uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz"

Çeyrek asırdır devam eden klasik müzik ve caz festivalinin şehrin bir parçası olduğunun altını çizen Yiğitbaşı, "Biz de sinema alanında Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'yle başlattığımız bu geleneği uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz. Hem burada sinema eğitimi alan öğrencilerimiz ve sinemaseverler için hem de Afyonkarahisar'ı kültür sanatın merkezi haline getirmek istediğimizden, bu konudaki gayretlerimiz devam edecek." dedi.

Vali Yiğitbaşı, festivalin son 2 yılında Gazze'nin önemli bir başlık olduğunu bildirdi.

Bu yıl bazı önemli isimleri andıklarını vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisarlı sinemaseverlerle Yücel Çakmaklı ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik, kendisi Bolvadinli. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde birlikte dekan yardımcılığı yaptığım Yalçın Lüleci hocamızı çok genç yaşta kaybetmiştik. O da sinema üzerine çalışmaları olan bir hocamızdı. Açılışımızda onu andık. Hem Yeşilçam'ın üstatlarını burada misafir etmek, onları vatandaşlarımızla buluşturmak hem de böyle anlamlı başlıklarla önemli sinemacıları anmak bizim için çok değerli. Umuyoruz daha nice yıllar festivalimiz devam eder. 189 ülkeden 2 bini aşkın başvuru aldığımızı da belirtmek isterim. Dileğimiz, her yıl daha da artarak devam etmesi."

" Gazze'deki anneler, dünyanın en kahraman insanları"

Festivalin açılış filmi "Anka Kuşu Gazze" belgeselinde yer alan ve Refah kampındaki çocuklarla ritim eşliğinde şarkılar söyleyen müzisyen Fares Anbar ise 2018'de İstanbul'a geldiğini belirterek, "2023'te Gazze'ye 'Sol Band Gaza' grubuyla albüm çıkarmaya gittik. Sonra savaş oldu. Orada 8 ay mahsur kaldık. Tekrar İstanbul'a döndüm. Grubumuzdaki diğer arkadaşlarımız da İspanya'da müzik yapmaya devam ediyor. " dedi.

Anbar, festivali çok kıymetli bulduğunu çünkü Gazze'nin ve Gazze'deki acıların unutulmadığını, çocukların yaşadığı açlık ve yoksunlukların dile getirildiğini ifade etti.

Tüm dünyada Gazze'nin haklı davasını destekleyenlere, özellikle Gazze'deki annelere, çocuklara ve kadınlara teşekkür eden Anbar, onların dünyanın en dayanıklı ve en kahraman insanları olduğunu söyledi.

Anbar, Gazzeli Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhounu ile festivale katıldıklarını söyleyerek, "Onlar da ailelerinden birilerini kaybetti ve aynı acıları yaşıyor." diye konuştu.

"Film çekmek festival yapmaktan daha kolaymış"

Festivalin yapım koordinatörlüğünü üstlenen, yapımcı ve belgesel yönetmeni Kübra Kuruali ise "Açıkçası film çekmek festival yapmaktan daha kolaymış. Çok keyifliydi. Çok farklı ülkelerden çok sayıda film aldık. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü öğrencileriyle bolca vakit geçirdik. Onlarla çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sahadan deneyimli sektör insanını buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kuruali, önceki yıllarda Filistinli yönetmenlerin de ağırlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de 7 Ekim'e özel bir belgesel çalışmıştım, Anka Kuşu Gazze. Onun Anadolu ayağındaki ilk gösterimini Afyonkarahisar'da yaptık. Festivalin açılış filmiydi. Kapanışta da 3 Gazzeli müzisyen arkadaşımızı ağırladık. Gazze'nin güçlü sesleri ve iyi saz üstatları diyelim onlar için. Fares Anbar aynı zamanda Anka Kuşu Gazze'de bize görüş verenlerden. Fares ile biz başka Gazze projeleri için de bir arada çalışıyoruz. Açıkçası onları burada ağırlamak bizim için çok büyük onurdu. Gazze'den Filistin'in sesi olan özgürlük şarkılarını, Türkçe-Arapça bir şeyleri dinlemek insanlarla Gazze'yi daha da yaklaştırıyor açıkçası."

Belgeselin isim seçiminde de Anbar'ın rolü olduğunu vurgulayan Kuruali, Anbar'ın Gazze Belediyesi'nin amblemi olan Anka Kuşunun küllerinden yeniden doğuş hikayesini anlatması sonucu filmin adının "Anka Kuşu Gazze" olarak belirlendiğine dikkati çekti.