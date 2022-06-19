Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü

ERZİNCAN'daki büyük deprem sonrası İstanbul'a göç eden 3 kardeş, 2 yıl önce Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası açtı. 750 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Turgay Palut (46), "Uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra kendi işimizi kurduk. Şimdi doğup, büyüdüğümüz şehrimize fabrika kurduk. 'Burada yatırım olmaz' diyenlere inat fabrikamızı açtık, çalışıyoruz" dedi.

Turgay (46), Tuncay (44) ve Cem Palut (41) kardeşler, Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen, 653 kişinin öldüğü ve 8 bin 57 kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası aileleri ile birlikte İstanbul'a göç etti. Bir süre çeşitli tekstil fabrikalarında işçi olarak çalışan 3 kardeş, daha sonra makineler alıp kendi atölyelerini kurdu. Zamanla sektör içinde işlerini büyüten 3 kardeş, doğup büyüdükleri Erzincan'a yatırım yapmaya karar verdi. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde, 5 bin 200 metrekare kapalı alana fabrika kuran 3 kardeş, 750 kişiyi de iş imkanı sağladı.

Sosyal aktivitelere de önem verdiklerini de dile getiren Palut, "Benim bir fabrikam var ama şu an burada sosyal aktivitelere çok önem veriyorum. Çünkü geçmişte biz de bu makinelere pedal basıyorduk, emektardık. Genellikle huzurlu bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. İnsanların sosyal imkanlarını elimden geldiği kadar, dört dörtlük yapmaya çalışıyorum" dedi.