Büşra'yı iple asılı kadın ve erkek fotoğrafıyla tehdit eden eşine 7 ay hapis

KAYSERİ'de, eşi Büşra Ö.'ye WhatsApp üzerinden, iple asılı kadın ve erkek fotoğrafları göndererek öldürme tehdidinde bulunup, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yasin Ö., 'iyi hal' indirimiyle 7 ay 15 gün hapis ve 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, eşi Büşra Ö.'ye WhatsApp üzerinden, iple asılı kadın ve erkek fotoğrafları göndererek öldürme tehdidinde bulunup, darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yasin Ö., 'iyi hal' indirimiyle 7 ay 15 gün hapis ve 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Büşra Ö., şikayetçi olmadığını söylerken, hakim de sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 9 Ağustos'ta, Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ö. ile eşi Büşra Ö. kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yasin Ö., eşi Büşra Ö.'nün boğazını sıkıp, başına vurdu ardından da anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden iple asılı kadın ve erkeğin olduğu fotoğraflar gönderdi. Fotoğrafa 'O ipi çantandan hiç çıkarma, o ip senin kefenin, ölüm sebebin olacak' yazan Yasin Ö., öldürmekle tehdit etti. Büşra Ö.'nün şikayetiyle eşi hakkında 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.