Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.

Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.

Bu arada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.