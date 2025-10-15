Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın 'Kanıt' kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.

BUÜ'de oryantasyon haftası kapsamında Görükle Yerleşkesi'ndeki Mediko binası önünde oluşturulan "Gazze Sokağı"nda izlenime sunulan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 40 fotoğraf yer alıyor.

Sergiyi gezen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AA'nın Gazze'de yaşanan soykırımın dünyaya duyurulmasında büyük misyon üstlendiğini söyledi.

Üniversite olarak, oryantasyon haftası faaliyetleri kapsamında Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek için üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bütün öğrenci topluluklarımız bu konuda büyük duyarlılık gösteriyor. Bu oryantasyon günlerinde bir Gazze Sokağı oluşturuldu. Anadolu Ajansının da burada hem farkındalık hem tarihe kayıt düşmek üzere fotoğraf sergisi mevcut. Oryantasyon için gelen öğrencilerimizin bu sergiyi gezerek farkındalığına bir nebze olsun katkı yapma gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı anlatan AA fotoğraflarının etkileyici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Soykırımı herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmış fotoğraflar. Burada Gazze'deki bir evin halini, yemek pişirme alanlarının halini, hastanelerin halini anlatacak ve kanıtlar oluşturacak fotoğraflardan bir sergi oluşturulmuş. Bu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı anlatan önemli belgelerden bir tanesi olacaktır. Bu noktada Anadolu Ajansını tebrik ediyorum ve basın şehitlerini de rahmetle yad ediyorum."

Sergi yarın sona erecek.