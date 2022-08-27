Varillerden yapılan "tren" kırsal mahallede çocukların yaz eğlencesi oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mahalle sakinlerinin varilleri keserek yaptığı "Gençlik treni" çocuklara mutlu anlar yaşatıyor.

İlçeye bağlı kırsal Çaltılıbük Mahallesi'nde, Çaltılıbük Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Gençlik Derneği üyeleri, özellikle hafta sonları ve yaz aylarında şehirden aileleriyle gelen çocukları sevindirmek için proje başlattı.

Geri dönüşüm tesisinden 4 varil temin eden üyeler, bunları boydan ikiye keserek içine tahtalardan oturak yaptı. Profil demirleriyle varillerin altına tekerlek takıp birbirine bağlayan gençler, vagonlar halinde dizdi.

Elektrikli bisikletle çekilen vagonlara binerek mahalle içinde tur atan çocuklar, yaz tatillerinde gönüllerince eğleniyor.

Yürümekte zorlanan yaşlılar da biniyor

Dernek Başkanı Fikri Çakır, AA muhabirine, mahallede 25 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Çocukların yüzünü güldürmek için farklı bir eğlence konsepti oluşturmak istediklerini belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi 2 gün içinde hazırladık, ani gelişti. Çünkü çocuklarımızı parkta sakin bir şekilde otururken gördük. Buraya bir heyecan katalım istedik. Çocuklarımızı biraz neşelendirelim ki köy hayatında biraz daha iç içe olsunlar. Çünkü tablet, telefonla büyüyen çocuklar sosyalleşemiyor. Varilleri gidip geri dönüşüm tesisinden aldık. Gençlerimiz kendi imkanlarıyla kaynak makinesi kullanarak bunu hazırladı. Bunu yaptığımızda köyden kimsenin haberi yoktu. Çocukları bindirdiğimizde bütün köyü hep birlikte turladık. Köylüler de pencerelere çıkarak alkışlarla bize destek verdi."

Çakır, mahallede yürüme güçlüğü çeken yaşlıları da "gençlik treni" ile gitmek istedikleri yere bıraktıklarını anlattı.

Sadece bu trende kullanabilecekleri bir elektrikli bisiklete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Çakır, "Böyle bir araç temin edilirse kalıcı hale getirip köyde hem yaşlılarımızı hem de çocuklarımızı taşımak istiyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz doğrultusunda inşallah yine şenlik alanımızda böyle geri dönüşüm malzemeleriyle değişik konseptler hazırlayacağız, bir lunapark gibi. Bu tarz projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

"Tren parkuru oluşturulursa güzel olacak"

Mahalle Muhtarı Salih Kayacık da 300 kişinin yaşadığı Çaltılıbük'ün nüfusunun özellikle yaz aylarında ve dini bayramlarda arttığını dile getirdi.

Gençlerin güzel bir projeye imza attığını ifade eden Kayacık, "Bu projenin belediye tarafından da desteklenmesini istiyoruz. Bir tren parkuru oluşturulursa güzel olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Çocuklardan Elif Ebrar Erdem, böyle bir trene ilk kez bindiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Emre Çakır ise treni kendilerine armağan eden mahalle gençlerine teşekkür ederek, "Köy içinde bizi gezdirdiler. Hiç tehlikesi yok. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Tek isteğimiz trenin çekilmesini sağlayacak bir elektrikli araç." ifadelerini kullandı.