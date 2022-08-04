Bursa haberleri: Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: "Bağdat hurma tatlısı"

Bursa'da üretilen "Bağdat hurma tatlısı", 50 yıldan fazla süredir sokaklarda satılarak ağızları tatlandırıyor.

Güngör Sevinç tarafından deneme yanılma yoluyla 1971'de üretimine başlanan ve adını, Sevinç'in hayranı olduğu İstanbul'daki Bağdat Caddesi ile hurmaya benzerliğinden alan tatlı, beğeniyle tüketiliyor.

Çoğunluğu seyyar arabalarda satılan Bağdat hurma tatlısı, un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel baharatların karışımıyla hazırlanıyor.

Daha sonra fırına konulan tatlı, şerbet dökülmesinin ardından Hindistan ceviziyle servis ediliyor. Bağdat hurma tatlısı, ramazan ayları ve kış günlerinde de tercih ediliyor.

Meşhur Bağdat Hurma Tatlısı firmasının işletme müdürü Seyhan Erge, AA muhabirine, tatlının yarım asırdır Bursa'da yöresel bir lezzet olarak halka sunulduğunu söyledi.

Firmanın 3 kuşaktır üretim yaptığını belirten Erge, "Tatlının ismi İstanbul Bağdat Caddesi'ne ithafen konmuş. Rengi ve şekli de hurmaya benzediği için Bağdat hurma tatlısı denmiş. Bursa halkı bu tatlıyı çok seviyor hatta şehir dışına çıkanlar mutlaka bulundukları çevreyle de tatlıyı tanıştırıyor. Sokak aralarındaki seyyarlarla geleneksel dağıtıcılığımıza devam ediyoruz, sevdikleriyle buluşturuyoruz. Ayrıca Bursa'nın büyük market zincirlerine yurt dışına, çevre illere, tüm illere dağıtım yapmaktayız. İsviçre'ye ve Almanya'ya da gönderiyoruz." dedi.

Erge, Bursa genelinde 20 seyyar arabalarının olduğunu anlatarak, "Mahalle aralarında seyyarlarımızı bekleyen halkımız var. O şekilde ulaştırıyoruz. Hijyen şartlarına gayet uygun olan tatlımız, içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadan üretilmektedir. Gerekli belgelerimizin hepsi mevcuttur. Evde kullandığımız pancar şekeriyle burada tatlandırılıyor. Herkese şimdiye kadar yemediyse yemesini tavsiye ediyoruz. Bursa'daki patentli tek üretici konumundayız." diye konuştu.

Günlük yaklaşık 3 ton üretim

Firmanın 23 yıllık ustası Halil Keskin de hurma tatlısının, çeşitli baharatların karışımıyla yapılan bir tür hamur tatlısı olduğunu anlattı.

Tatlının çeşitli aşamalardan geçilerek üretildiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Hamur yoğurması, açılması, fırınlanması ve şerbetlenmesi şeklinde böyle devam ediyor. Biz bir gün önceden hazırlığımızı yapıyoruz. Bir gün dinlendirdikten sonra ertesi günü şerbetleme işlemi oluyor. Hamurun mutlaka dinlenmesi lazım. Günde yaklaşık 3 ton gibi bir üretimimiz var. Çok lezzetli bir tatlı. Bursa halkı da bu tatlıyı seviyor. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Halkımızın hizmetine sunuyoruz."

"Sokak sokak gezerek bu lezzeti insanlarla buluşturuyoruz"

Seyyar satıcı Levent Kahraman da yaklaşık 7 yıldır sokaklarda tatlı sattığını belirterek, "Bizi gören çoğu kişi 'neredesin' diye soruyor. Her gün aynı yerlere uğrayamıyoruz. Bursa büyük bir yer. Doyurucu bir tatlı. Yıllardan beri sokak sokak gezerek bu lezzeti insanlarla buluşturuyoruz. Sadece Bursalılar da değil, yabancılar da alıyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Nazmi Batu ise çocukluğundan beri Bağdat hurma tatlısını beğenerek tükettiğini anlattı.

Bağdat hurma tatlıcılarını sokakta görünce mutlu olduğunu dile getiren Batu, "Sürekli işte alışveriş yapıyoruz onlardan. Bu tatlıyı herkese tavsiye ediyorum, çok lezzetli." dedi.