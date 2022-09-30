Bursa haber: Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Elektrikli bisikletiyle Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyreden Ahmet Cin'in (55) yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cin'i İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci Ahmet Cin Hamidiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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