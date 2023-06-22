Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı. Jüri, 2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan eserler arasından 13 başarı, 17 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

BGC'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tarafından başvurusu gerçekleştirilen 134 eser, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri, 2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan eserler arasından 13 başarı, 17 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

AA muhabiri Sergen Sezgin, "Fotoğraf" kategorisinde "Eğitimde hayvan şefkati" adlı fotoğrafıyla mansiyon, "Spor Fotoğrafı"nda ise "Leo'nun rafting tutkusu" isimli fotoğrafıyla başarı ödülünü kazandı.

"Genel Haber" kategorisinde başarı ödülüne Hatice Dal ( Bursa Defteri), mansiyonlara Gökçe Çalışci (A Gazete) ve Sercan Güler ( Bursa Haberdar gazetesi), "Ekonomi Haber" kategorisinde başarı ödülüne Göksel Başaran (Ekohaber gazetesi), mansiyonlara Elif Didem Danacıoğlu (BursadaBugün) ve Serhat Tezcan (Hürriyet Bursa) layık görüldü.

"Fotoğraf" kategorisinde başarı ödülü Samet Doğru'ya (İhlas Haber Ajansı), "Spor Fotoğrafı"nda mansiyon Emre Kurtbay'a (Olay gazetesi), "Köşe Yazısı"nda başarı ödülü Lale Akasoy'a (Nöbetçi Gazete), mansiyonlar Sercan Selçuk (Bursa Haber gazetesi) ve Süleyman Turunç'a (Bursa Hayat gazetesi), "Spor Köşe Yazısı"nda başarı ödülü Aral Tolgay Ataokay'a (En Bursa), mansiyon Engin Aksöz'e (BursadaBugün), "Röportaj-Araştırma İnceleme"de başarı ödülü Derya Demir Pınar'a (Olay gazetesi), mansiyon A Gazete'den Gökçe Çalışci ve Elif Aslan'a verildi.

"Gazete Genel Mizanpaj" dalında başarı ödülüne Yasemin Özkerem (Kent gazetesi), mansiyona Uğur Dinar (Bursa Hakimiyet gazetesi), "Gazete Spor Mizanpaj"da başarı ödülüne Onur Genç (Bursa Hakimiyet gazetesi), mansiyona Mine Cansu Mazı (A Gazete), "Televizyon Haber"de başarı ödülüne Ahmet Burak Öztürk (İhlas Haber Ajansı), mansiyonlara Yeliz Apaydın Demircan (Line TV) ve Mehmet Buldu (İhlas Haber Ajansı), "Televizyon Spor Haberi"nde başarı ödülüne Olay Medya'dan Sercan Yavuz ve Emre Kurtbay, "Televizyon Görüntü" kategorisinde başarı ödülüne Salih Bilal Aslan (İhlas Haber Ajansı), mansiyona Ahmet Berke Erdal (İhlas Haber Ajansı), "Televizyon Program" dalında ise başarı ödülüne Dilek İlhan (Line TV), mansiyonlara İrem Özyılmaz (AS TV) ve Melis Evcimen (Olay Medya) değer bulundu.