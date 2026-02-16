Haberler

Bursa'dan Gazze'ye yardım tırı gönderildi

BEKSİAD ve İHH Bursa Şubesi, Gazze halkına destek olmak amacıyla yardım malzemeleri toplayarak, çocuk kıyafetleri ve sağlık ürünleri içeren bir tır gönderdi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Gazze'ye yardım tırı gönderildi.

Gazze halkına destek vermek amacıyla, BEKSİAD üyeleri ve Vişne Caddesi'nde hizmet veren iş insanlarının destekleriyle yardım malzemeleri toplandı.

Çocuk kıyafetleri çoğunlukta olmak üzere kıyafet, kışlık malzemeler ve temel sağlık ürünlerinden oluşan yardımlar, tırla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, organizasyonlarına destek veren üyelere ve bölge esnafına teşekkür ederek, ramazan sevincini bir nebze de olsa Gazze halkına yaşatabilmeyi amaçladıklarını aktardı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da ramazan öncesinde Bursa'dan 10 tır yardım malzemesinin Gazze'ye gönderileceğini belirterek, bu anlamlı organizasyona destek veren BEKSİAD yönetimine ve bölge esnafına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
