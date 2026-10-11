Haberler

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Şehitler köyü mevkisinde Berkan Oluğ (21) yönetimindeki 26 AGH 186 plakalı otomobil, Ümit Fatih Demir (33) idaresindeki 16 BVS 877 plakalı otomobil ile Sena Ergen'in (22) kullandığı 16 CBV 580 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Pervin Oluğ (51), Betül Oluğ (24), Ebru Oluğ (6), Yusuf Ahmet Demir (16), bebek Umay Sare Ergen, Nisanur Ergen (21) ve Öznur İkiz (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 122 sitede yayınlandı.
Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı

Hürmüz'de süper tanker mayına çarptı: İran’dan tehdit gibi uyarı
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Devre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu

Devre arasında yolcu! İşte Galatasaray'daki ilk ayrılık
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik

Tansiyon iyice artıyor: Tokat ve yumruk yedik
Kilo vermek için başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu

Kilo vermek için başladı, tarih yazdı
Nuri Şahin, kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu

Kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu
Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran'dan peş peşe açıklamalar

İsrailli bakanın skandal Erdoğan sözlerine tokat gibi cevaplar