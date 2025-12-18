Haberler

Bursa'da yılbaşı öncesi denetimler artırıldı

Güncelleme:
Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde trafik kontrolleri ve eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi. Çok sayıda kişi sorgulandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve eksik belgeleri olan sürücülere ceza kesildi.

BURSA'da yılbaşı öncesinde trafik kontrolleri ile eğlence mekanlarında denetimler artırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iki farklı zaman diliminde gerçekleştirilen kontrollerde aranma kaydı bulunan kişiler yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, evraklarında eksiklik bulunan sürücüler ve bazı iş yerleri ile ilgili idari işlem uygulandı.

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından saat 13.00 ile 15.00 arasında 3 ilçede 12 ayrı noktada yapılan sabit yol uygulamalarında 291 araç ile 504 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Yine kentteki bazı ilçelerde bu kez saat 21.00 ile 23.00 arasında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş, TEM, KOM, çevik kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet ekiplerinin katılımıyla 24 farklı noktada sabit, hareketli yol ve umuma açık işyerlerinde denetleme gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde 2 bin 741 kişinin kimlik sorgusu sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Bir miktar kokain, bonzai gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra havalı tabanca ele geçirilirken, ilgililer hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise bin 230 araç kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 1 araç trafikten men edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 115 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Umuma açık işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde de 12 işyeri kontrol edilirken, 129 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 1 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenirken, mevzuata aykırı durumlar nedeniyle 5 işyerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

title