Bursa'da Yılbaşı Öncesi Polis Denetimleri
Güncelleme:
Bursa genelinde yılbaşı öncesinde 300 polisin katılımıyla trafik kontrolleri ile eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, çok sayıda sabit yol kontrolü ile alkollü ve alkolsüz umuma açık işyerlerinde denetimler yapıldı. Uygulamada özellikle yılbaşı öncesi kaçak alkol satışının tespiti ve önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik suç unsurlarının belirlenmesi hedeflendi. Denetimlerde sürücü ve yayaların kimlik kontrolleri yapılırken, işyerlerinde ruhsat, alkol satışı ve mevzuata uygunluk yönünden incelemelerde bulunuldu. Uygulamanın, kent genelinde belirlenen farklı noktalarda gerçekleştirildiği bildirildi.

