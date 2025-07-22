Bursa'da Yangın: Kadın Mahsur Kaldı, Ağır Yaralı

Bursa'da Yangın: Kadın Mahsur Kaldı, Ağır Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın 1. katında çıkan yangında, Hatice Güneş alevler arasında mahsur kaldı. Mahalleli tarafından pencereden kurtarılan Güneş ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dairede oturan Hatice Güneş, alevlerin arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalleli tarafından pencereden çıkartılan Güneş'in vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenirken, bir kadın da dumandan etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı. Pencereden yardım isteyen Güneş'in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bine de duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adresi, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş'i alevler arasından çekip aldı. Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınlardanGüneş'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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