Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden ailenin cenazeleri toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Orhan, eşi Serpil ve kızları Ceyda Çalışkan için Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Cenazeler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ceyda Çalışkan'ın Yeniceabat Anadolu Lisesinden arkadaşları, ailenin yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazların ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada yaralanan çiftin oğulları Ramazan Batın Çalışkan ile Ceyda Çalışkan'ın sınıf arkadaşı Zümral Şengün'ün tedavilerine ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediliyor. Bursa-İzmir kara yolunda dün sabah Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan 35 BDJ 710 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, Orhan ve Serpil Çalışkan (40) çifti ile kızları Ceyda Çalışkan (16) ve sınıf arkadaşı Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetmişti. Çiftin oğulları Ramazan Batın Çalışkan (14) ile Ceyda Çalışkan'ın diğer sınıf arkadaşı Zümral Şengül (17) ise yaralanmıştı. İzmir'den tatil dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ceyda Vatansever'in cenazesi dün Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Akyıldız Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedilmişti.