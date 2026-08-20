Haberler

Canlı yayında kavga: Hamile sanığa tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Merve A, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

Hakkında tahliye kararı verilmesini isteyen sanık, "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Uğur Kösa da yaralama olayının haksız tahrik altında gerçekleştiğini dile getirdi.

Sanığın üzgün ve pişman olduğunu belirten Kösa, "Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Müşteki Gülcan Ö. ise olay sırasında sanığı tahrik etmediğini ileri sürerek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

Olay

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Merve A, Gülcan Ö'yü bıçakla yaralamıştı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Merve A'yı suç aletiyle gözaltına almıştı. Şüpheli Merve A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

Savaş alarmı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor

Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var

İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü

20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?